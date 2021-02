Red 21:07 Colpisce il vicino: denunciato pensionato I Carabinieri della Stazione di Bonorva hanno deferito in stato di libertà un 74enne perchè, la vigilia di Natale, in seguito a una discussione per questioni di vicinato, ha colpito il querelante con una scopa



BONORVA – Oggi, i Carabinieri della Stazione di Bonorva, al termine degli accertamenti successivi alla presentazione di una querela, hanno deferito in stato di libertà un 74enne perchè, la vigilia di Natale, in seguito a una discussione per questioni di vicinato, ha colpito il querelante con una scopa, causandogli lesioni guaribili in sette giorni.