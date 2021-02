Red 22:09 Il Ctm cerca la quota rosa per il suo Cda Manifestazioni di disponibilità per la carica di componente del Consiglio di amministrazione dell´azienda di trasporti cittadino di Cagliari. Pubblicato l´avviso, con scadenza martedì 23 febbraio. Il componente di nuova nomina dovrà essere necessariamente di sesso femminile



Commenti CAGLIARI - Pubblicato un avviso per la ricezione di manifestazioni di disponibilità a ricoprire la carica di componente del Consiglio di amministrazione del Ctm, in sostituzione del componente dimissionario. Il componente di nuova nomina dovrà essere necessariamente di sesso femminile. La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di disponibilità è fissata per martedì 23 febbraio.