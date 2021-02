Cor 19:45 «Rally, stop alle polemiche inutili» Parole del sindaco Mario Conoci mentre Alghero, nel periodo peggiore per l´economia turistica, perde la tappa mondiale del Rally Italia Sardegna che sceglie Olbia come sede principale dopo sette anni



stop alle polemiche inutili. Alghero è e rimane la città dei grandi eventi». Queste le parole del sindaco Mario Conoci, mentre la Riviera del corallo, nel periodo peggiore per l'economia turistica (causa Covid), perde la tappa mondiale del Rally Italia Sardegna che sceglie Olbia come sede principale della kermesse internazionale dopo sette anni. E lo fa all'insaputa degli albergatori e degli operatori turistici, mai informati fino a ieri - quando la Quotidiano di Alghero - circa la decisione di non confermare per il 2021 la cittadina catalana quale sede della tappa iridata.



Per Conoci la Bentornata Olbia» - è di «scarso livello». «Il rally ad Alghero rimane sulla base di un accordo fatto lo scorso anno che prevedeva un’alternanza fra le città di Alghero e la città di Olbia» dice oggi il Primo cittadino algherese sui social, pressato da un crescente malumore anche nei settori dei servizi ai turisti che più di altri avevano garantito la sua elezione nel 2019.



«L’anno scorso è stato fatto ad Alghero - sottolinea - quest’anno verrà fatto ad Olbia ma con partenza dalla nostra città (il giovedì il ndr) che è e resta centrale per il rally tanto è vero che l’anno prossimo ospiterà la prima edizione green con auto ibride e quindi con una proiezione verso la tutela ambientale» chiude Conoci nel tentativo di dare un calcione alle discussioni. Commenti ALGHERO - «Rally,alle polemiche inutili. Alghero è e rimane la città dei grandi eventi». Queste le parole del sindaco Mario Conoci, mentre la Riviera del corallo, nel periodo peggiore per l'economia turistica (causa), perde la tappa mondiale del Rally Italia Sardegna che sceglie Olbia come sede principale della kermesse internazionale dopo sette anni. E lo fa all'insaputa degli albergatori e degli operatori turistici, mai informati fino a ieri - quando la notizia è rimbalzata sul- circa la decisione di non confermare per il 2021 la cittadina catalana quale sede della tappa iridata.Per Conoci la polemica che imperversa in città - i consiglieri di opposizione hanno addirittura ricomposto lo slogan che portò alla sua elezione in «Olbia» - è di «scarso livello». «Il rally ad Alghero rimane sulla base di un accordo fatto lo scorso anno che prevedeva un’alternanza fra le città di Alghero e la città di Olbia» dice oggi il Primo cittadino algherese sui, pressato da un crescente malumore anche nei settori dei servizi ai turisti che più di altri avevano garantito la sua elezione nel 2019.«L’anno scorso è stato fatto ad Alghero - sottolinea - quest’anno verrà fatto ad Olbia ma con partenza dalla nostra città (il giovedì il programma ufficiale ha previsto il via cerimonaile) che è e resta centrale per il rally tanto è vero che l’anno prossimo ospiterà la prima edizionecon auto ibride e quindi con una proiezione verso la tutela ambientale» chiude Conoci nel tentativo di dare un calcione alle discussioni.