Rally Italia Sardegna: il programma ufficiale







(Foto Rally Italia Sardegna) Commenti ALGHERO – Continua a far discutere l'accordo per l'alternanza tra Alghero (che ha ospitato le ultime sette edizione) e Olbia (fulcro dell'evento in precedenza) come sede principale del Rally Italia Sardegna, unica tappa italiana del Campionato del mondo rally. Quest'anno, sarà il parco assistenza sarà allestito nel Molo Brin e anche il quartier generale e la sala stampa saranno nel centro gallurese, mentre Alghero ospiterà la partenza della gara, in programma da giovedì 3 a domenica 6 giugno [LEGGI] Intanto, è stato svelato anche l'intero programma, con le venti speciali disegnate dal navigatore due volte campione iridato Tiziano Siviero, per un totale di 305chilometri di sterrato. Lo shakedown è in programma giovedì a Loiri (2,76km), poi ci si sposterà ad Alghero per la partenza ufficiale. Il venerdì, per un totale di 128,16chilometri, ci saranno quattro prove, con i doppi passaggi sul Monte Acuto (Filigosu e Terranova) e in Alta Gallura (Tempio Pausania e Tula).Il sabato, ancora quattro speciali ripetute due volte, sul Monte Acuto (Coiluna e Monte Lerno), poi Castelsardo e Bortigiadas, per complessivi 132,28km. Infine, i 44,88chilometri conclusivi della domenica, con le novità nel nord della Gallura, anche questa volta ripetute due volte: Braniatogghiu (15km) e Rena Majore (7,44), valida come Power stage.(Foto Rally Italia Sardegna)