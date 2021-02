Red 12:26 Sant´Antioco: nuovi libri per la biblioteca Con un occhio di riguardo verso gli autori sardi e la letteratura per ragazzi, il patrimonio librario della biblioteca comunale di Sant’Antioco si arricchisce con l’arrivo di 500 nuovi volumi, da lunedì a disposizione per prestito e consultazione







La biblioteca comunale, che ha sede nel Palazzo del Capitolo, in Piazza De Gasperi, è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. La fruizione del servizio avviene nel rispetto della normativa anti-Covid attualmente in vigore. Commenti SANT'ANTIOCO - Con un occhio di riguardo verso gli autori sardi e la letteratura per ragazzi, il patrimonio librario della biblioteca comunale di Sant’Antioco si arricchisce con l’arrivo di 500 nuovi volumi, da lunedì a disposizione per prestito e consultazione. Più nel dettaglio: 352 volumi (dei quali un buon 20percento privilegia gli autori sardi) riguardano la narrativa, italiana e straniera, e la saggistica, senza dimenticare l’archeologia; altri 136 volumi sono dedicati ai più piccini e alla letteratura per ragazzi in genere, tenendo conto indicativamente di una fascia di età che va dall’età prescolare ai “giovani adulti”.Una nuova e vasta offerta resa possibile grazie a un finanziamento regionale al quale si è successivamente aggiunta un’altra erogazione ministeriale (contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria) che ha visto il Comune assegnatario di un importante contributo destinato alle biblioteche e in generale al sostegno dell’editoria libraria, consentendo di incrementarne le tradizionali sezioni, in considerazione dell’importanza di “pubblica lettura” che quest’ultima ricopre. I nuovi acquisti, tutti presenti e visionabili nel Catalogo del Polo regionale Sbn Sardegna, sono fruibili per il prestito e la consultazione.La biblioteca comunale, che ha sede nel Palazzo del Capitolo, in Piazza De Gasperi, è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. La fruizione del servizio avviene nel rispetto della normativa anti-Covid attualmente in vigore.