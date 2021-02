Red 12:33 Cimiteri Porto Torres: nuova ordinanza Le strutture di Via Balai e di Ponte Pizzinnu non saranno più chiuse totalmente nelle mattinate del martedì e giovedì, ma solo quando sono in corso operazioni di tumulazione, estumulazione, traslazione e inumazione delle salme







Lo ha disposto il sindaco Massimo Mulas con un'ordinanza che contiene anche alcune modifiche delle regole decise all'inizio della pandemia. Sia in camera mortuaria, sia nel corso delle tumulazioni, le salme potranno essere accompagnate da cinque persone alla volta (non più solo tre), per un totale di quindici. Quest'ultimo limite, è previsto da un Dpcm dell'aprile 2020 e non è modificabile. «Abbiamo adottato questo provvedimento per consentire una maggiore fruizione dei cimiteri - spiegano Mulas e l'assessore comunale Daniele Amato - e limitare le chiusure solo quando è strettamente necessario. Abbiamo scelto di consentire un piccolo aumento dei familiari che possono accompagnare il defunto, invitando sempre tutti al rigoroso rispetto delle regole fissate per il contenimento dei contagi».



L'ordinanza fisse anche gli orari di accesso ai cimiteri nel corso dell'anno: dal primo novembre al 31 marzo, dalle 8 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30; dal primo aprile al 31 ottobre, dalle 8 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30; la domenica e i festivi, dalle 8 alle 13 (esclusi Natale, Capodanno e Ferragosto). Inoltre, si stabilisce che non possano essere celebrati funerali nelle ore pomeridiane dei giorni festivi e delle domeniche. Commenti PORTO TORRES - Nuove regole sull'apertura dei cimiteri di Porto Torres e sull'accompagnamento dei defunti. Le strutture di Via Balai e di Ponte Pizzinnu non saranno più chiuse totalmente nelle mattinate del martedì e giovedì, ma solo quando sono in corso operazioni di tumulazione, estumulazione, traslazione e inumazione delle salme. In quei momenti, il cimitero di Ponte Pizzinu sarà completamente chiuso, mentre in quello di Via Balai sarà interdetto solo il blocco interessato dall'intervento.Lo ha disposto il sindaco Massimo Mulas con un'ordinanza che contiene anche alcune modifiche delle regole decise all'inizio della pandemia. Sia in camera mortuaria, sia nel corso delle tumulazioni, le salme potranno essere accompagnate da cinque persone alla volta (non più solo tre), per un totale di quindici. Quest'ultimo limite, è previsto da un Dpcm dell'aprile 2020 e non è modificabile. «Abbiamo adottato questo provvedimento per consentire una maggiore fruizione dei cimiteri - spiegano Mulas e l'assessore comunale Daniele Amato - e limitare le chiusure solo quando è strettamente necessario. Abbiamo scelto di consentire un piccolo aumento dei familiari che possono accompagnare il defunto, invitando sempre tutti al rigoroso rispetto delle regole fissate per il contenimento dei contagi».L'ordinanza fisse anche gli orari di accesso ai cimiteri nel corso dell'anno: dal primo novembre al 31 marzo, dalle 8 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30; dal primo aprile al 31 ottobre, dalle 8 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30; la domenica e i festivi, dalle 8 alle 13 (esclusi Natale, Capodanno e Ferragosto). Inoltre, si stabilisce che non possano essere celebrati funerali nelle ore pomeridiane dei giorni festivi e delle domeniche.