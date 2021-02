Red 13:07 Spesa della solidarietà ad Alghero I pacchi agroalimentari della solidarietà, provenienti dalle aziende agricole di tutta Italia della Coldiretti, sono stati consegnati questa mattina ad Alghero, e andranno alle famiglie in difficoltà







Infatti, con il Covid, si è notevolmente allargata la fascia di popolazione con difficoltà economiche con un aumento esponenziale dei bisogni e delle richieste soprattutto di beni alimentari. Oggi, la consegna dei pacchi ad Alghero, da parte del responsabile locale della Coldiretti Vittorio Cadau che, alla presenza del sindaco Mario Conoci e degli assessori comunali Giorgia Vaccaro e Maria Grazia Salaris, ha donato le provviste alimentari al responsabile dell’Associazione Approdo onlus Efisio Ganau.



«Grazie alla Coldiretti, sempre presente con queste iniziative di grande importanza e grazie alle nostre associazioni di volontariato che con la loro opera quotidiana e silenziosa offrono un insostituibile supporto ai nostri Servizi Sociali, coordinandosi per stare vicini alle famiglie algheresi», ha affermato Conoci, presente nel mercato settimanale della Coldiretti, nel quartiere di Sant’Agostino. L’iniziativa dei pacchi solidali, voluta dalla Coldiretti con Fondazione Campagna amica, ha voluto dare un ulteriore segnale concreto già durante le più anomale e precarie festività natalizie della storia donando migliaia di pacchi in tutte le Regioni italiane e sta continuando anche ora in questa fase così delicata.



