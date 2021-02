Cor 19:30 Fi, Udc, Psd´Az e Misto spingono

Nuovo ospedale e primo livello «La sua realizzazione nell’area oggetto di apposita variante al PRG (dietro l´ospedale Civile) attribuendo a 68.000 mq. in località Taulera la destinazione a Servizi Pubblici Sanitari» sottolineano i quattro gruppi di maggioranza ad Alghero che si contrappongono ai colleghi di Lega, FdI e Noi con Alghero







«Diversamente Alghero rischierebbe di esercitare per decenni il ruolo di “Cenerentola” della sanità sarda - precisano i quattro gruppi di maggioranza ad Alghero, Forza Italia, Udc, Psd'Az e Misto. Ed è proprio in funzione di questo dovere, civico prima ancora che politico, che riteniamo che l’Amministrazione, assieme a tutte le forze politiche e sindacali e alle associazioni più attente ai temi della sanità, debba esercitare un diverso e più marcato protagonismo verso le scelte che l’assessorato regionale e la Ats ha fatto e farà per Alghero».



Fi, Udc, Psd'Az e Misto si riferiscono in primo luogo alla realizzazione del nuovo ospedale, utilizzando parte dei 243 milioni di euro dell’accordo Ministero-Regione del 2016, e di quelli che verranno erogati a favore della Regione per affrontare il periodo post Covid. «Nuovo Ospedale che è stato oggetto di nostre recenti interlocuzioni col Governo regionale - sottolineano - dalle quali emerge un chiaro orientamento verso la sua realizzazione nell’area oggetto di apposita variante al PRG che nel 2007 spianò la strada tecnico-amministrativa per il nuovo nosocomio, attribuendo a 68.000 mq. in località Taulera la destinazione a Servizi Pubblici Sanitari. Variante, giova ricordarlo, che il Consiglio Comunale votò all’unanimità» (posizione ben diversa rispetto a quella allo studio dell'amministrazione Conoci che vorrebbe il nuovo ospedale a Mamuntanas ndr).



«E analogo protagonismo - concludono Marco Tedde (Fi), Giuliano Tavera (Psd'Az), Nina Ansini (Udc) e Monica Pulina (Misto) - riteniamo occorra esercitarlo verso tutte le scelte che attengono alla definitiva consacrazione di Alghero come DEA di 1° livello, in attuazione della decisione assunta dal Consiglio regionale nell’ottobre del 2017, in origine prevista entro la fine del 2018. Sulla sanità, che è il tema politico più rilevante per il futuro della nostra comunità, chiediamo uno sforzo unitario e un supplemento di attenzione condita dalla dovuta determinazione». Commenti LGHERO - «Eravamo e siamo sempre più convinti che sul tema sanità le forze politiche algheresi debbano assumere posizioni quanto più unitarie. Il confronto politico su quella che oggi è una vera emergenza deve sforzarsi di rifuggire dai toni di “Baruffe chiozzotte” che non contribuiscono a sciogliere i nodi atavici della sanità cittadina costituiti principalmente da vetustà delle strutture, insufficienza di apparecchiature, strumenti e personale. E verso questo obbiettivo di unità sostanziale sentiamo forte il dovere di continuare a garantire il nostro impegno». Cosi Marco Tedde, Giuliano Tavera, Nina Ansini e Monica Pulina che si contrappongono nettamente alla nota firmata poche ore fa dagli “alleati” della Lega, FdI e Noi con Alghero che ribattevano polemicamente alle opposizioni che denunciavano le gravi criticità sulla sanità.«Diversamente Alghero rischierebbe di esercitare per decenni il ruolo di “Cenerentola” della sanità sarda - precisano i quattro gruppi di maggioranza ad Alghero, Forza Italia, Udc, Psd'Az e. Ed è proprio in funzione di questo dovere, civico prima ancora che politico, che riteniamo che l’Amministrazione, assieme a tutte le forze politiche e sindacali e alle associazioni più attente ai temi della sanità, debba esercitare un diverso e più marcato protagonismo verso le scelte che l’assessorato regionale e laha fatto e farà per Alghero».Fi, Udc, Psd'Az esi riferiscono in primo luogo alla realizzazione del nuovo ospedale, utilizzando parte dei 243 milioni di euro dell’accordo Ministero-Regione del 2016, e di quelli che verranno erogati a favore della Regione per affrontare il periodo post Covid. «Nuovo Ospedale che è stato oggetto di nostre recenti interlocuzioni col Governo regionale - sottolineano - dalle quali emerge un chiaro orientamento verso la sua realizzazione nell’area oggetto di apposita variante al PRG che nel 2007 spianò la strada tecnico-amministrativa per il nuovo nosocomio, attribuendo a 68.000 mq. in località Taulera la destinazione a Servizi Pubblici Sanitari. Variante, giova ricordarlo, che il Consiglio Comunale votò all’unanimità» (posizione ben diversa rispetto a quella allo studio dell'amministrazione Conoci che vorrebbe il nuovo ospedale a Mamuntanas).«E analogo protagonismo - concludono Marco Tedde (Fi), Giuliano Tavera (Psd'Az), Nina Ansini (Udc) e Monica Pulina () - riteniamo occorra esercitarlo verso tutte le scelte che attengono alla definitiva consacrazione di Alghero come DEA di 1° livello, in attuazione della decisione assunta dal Consiglio regionale nell’ottobre del 2017, in origine prevista entro la fine del 2018. Sulla sanità, che è il tema politico più rilevante per il futuro della nostra comunità, chiediamo uno sforzo unitario e un supplemento di attenzione condita dalla dovuta determinazione».