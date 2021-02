Cor 10:00 Baristi, pizzaioli, cuochi: le opportunità ad Alghero Alle prese con l’organizzazione di staff e brigate, è ormai da qualche giorno che nel web aumentano gli annunci di lavoro per la prossima stagione estiva







Il Centro per l’impiego di Alghero attraverso il suo sevizio alle imprese ha pubblicato la scorsa settimana una serie di opportunità lavorative nella riviera del corallo: cuochi, camerieri, baristi, cassieri, commessi e pizzaioli, e tanti altri con sede Palau, Arzachena e Aglientu. I professionisti del Servizio imprese di Aspal si occupano infatti di effettuare la preselezione o la selezione del personale per conto delle aziende, che inizialmente mantengono l’anonimato.



Chi interessato può inoltrare la propria candidatura attraverso il portale regionale Sardegna Lavoro. Per dubbi o problemi sulle procedure di candidatura è possibile contattare il Centro per l'Impego di Alghero al numero 070/7593150. Commenti ALGHERO - Le aziende del settore turistico locale non hanno perso fiducia e sembrano ancora ottimiste nei confronti di una prossima ripresa. Alle prese con l’organizzazione di staff e brigate, è ormai da qualche giorno che nel web aumentano gli annunci di lavoro per la prossima stagione estiva.Il Centro per l’impiego di Alghero attraverso il suo sevizio alle imprese ha pubblicato la scorsa settimana una serie di opportunità lavorative nella riviera del corallo: cuochi, camerieri, baristi, cassieri, commessi e pizzaioli, e tanti altri con sede Palau, Arzachena e Aglientu. I professionisti del Servizio imprese di Aspal si occupano infatti di effettuare la preselezione o la selezione del personale per conto delle aziende, che inizialmente mantengono l’anonimato.Chi interessato può inoltrare la propria candidatura attraverso il portale regionale Sardegna Lavoro. Per dubbi o problemi sulle procedure di candidatura è possibile contattare il Centro per l'Impego di Alghero al numero 070/7593150.