Basket: la DInamo sbanca Bologna Sul parquet della Unipol arena, il Banco di Sardegna Sassari batte 79-89 la Fortitudo nel match valido per la 19esima giornata del campionato Lba. Decisivo l´ultimo quarto a forte tinte biancoblu







Funzionano gli attacchi nei primi 2' di gioco, Spissu e Bilan a segno da una parte, Banks e Fantinelli dall’altra, è subito 5-4. La Dinamo patisce in difesa e la Fortitudo prova ad accelerare, la tripla di Aradori porta i suoi sul +8 e costringe Poz al time-out dopo appena 3'30". Percentuali basse per il Banco, ci pensa Bendzius con 5punti consecutivi a ristabilire gli equilibri (14-11 al 6’), Banks sembra in serata (2/3 dall’arco), Spissu subisce l’antisportivo di Fantinelli e i biancoblu sfruttano bene liberi e possesso riportandosi a -2. Poz ruota i suoi uomini: esordio di Ethan Happ, Kruslin azzera il miniparziale dei padroni di casa, arriva un altro fallo antisportivo con Baldasso che stoppa Bendziusm ma stavolta il Banco non sfrutta l’opportunità: al 10’ è 23-19. Spissu si sblocca dall’arco, Pozzecco prova l’accoppiata Bilan-Happ, la Dinamo soffre i tiratori fortitudini, Banks e Aradori firmano il parziale, time-out inevitabile per la panchina biancoblu sul -9 (36-27) dopo 14’. Ancora rotazioni per Pozzecco, che sul -11 si affida al suo quintetto base per chiudere il primo tempo, la Fortitudo continua a tirare bene e produrre punti, ma a funzionare stavolta sono le scelte difensive del Banco e arriva lo 0-10 parziale: Burnell, Bilan, Spissu e Gentile, tutti a segno, per il 43-41 al 18’. Partita dura, antisportivo di Bendzius ai danni di Banks, i sassaresi rialzano la testa e pareggiano il secondo quarto, Fantinelli manda tutti negli spogliatoi sul 47-43.



Al rientro dall'intervallo lungo, la Dinamo pareggia subito i conti con Bilan e Gentilem ma Banks è tiratore letale (20esimo punto per lui) e impatta con la quarta tripla della serata su cinque tentativi: 50-47. Al 23’, Miro Bilan firma il primo vantaggio ospite della serata (53-54) dopo lo 0-2 iniziale. Nella terza frazione regna l’equilibrio. Il duello balistico è tra Banks e Bendzius, cresce il Banco, cala Bologna, Dalmonte chiama time-out con i suoi sotto di 4 al 28’. Gli ultimi minuti si decidono sotto le plance, i biancoblu pasticciano, arrivano i primi punti per Happ, che però deve fare i conti con i lunghi della Effe: il tap-in dell’ex Cusin chiude la frazione sul 68-66. Il quarto conclusivo si apre con un fischio fantasma da parte degli arbitri, il possesso bolognese è concretizzato da Baldasso con una tripla allo scadere, ma la Dinamo, spinta dagli 8punti di Katic, costruisce un solido vantaggio: ancora time-out Dalmonte sul 71-78. Parziale aperto di 0-12 per il Banco a trazione croata, Totè e Banks sfruttano due errori biancoblu, cinque punti dividono le due squadre al 36’. Bilan determinante nei momenti che contano, Gentile è glaciale e chiude la sfida con due triple (75-89 al 38’), scorrono i minuti finali, la Dinamo vince 79-89 e infila il settimo successo di fila.



FORTITUDO BOLOGNA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 79-89:

FORTITUDO BOLOGNA: Banks 24, Aradori 14, Saunders 2, Manna ne, Hunt 18, Pavani ne, Fantinelli 6, Baldasso 5, Cusin 4, Withers 2, Totè 4, Sabatini ne. Coach Luca Dalmonte.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 15, Bilan 15, Treier, Chessa ne, Kruslin 5, Happ 2, Katic 10, Re ne, Burnell 4, Bendzius 21, Gandini ne, Gentile 17. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 23-19, 47-43, 68-66.



