«Rally, è spartizione tra amici»

circus mondiale dopo sette anni. Tra i più delusi chi, più di tutti, aveva lavorato per coronare quello che inizialmente sembrava un sogno, poi divenuto realtà, l'ex assessore provinciale e consigliere comunale Enrico Daga (nella foto). «Capisco l'imbarazzo di chi cerchi pervicacemente di giustificare lo scippo con la retorica dell'alternanza - è il commento tranciante - ma credo che, l'aver interrotto lo svolgimento di una manifestazione di rilievo mondiale portata all'apice del circuito, grazie allo sforzo e alla professionalità di istituzioni, imprese e cittadini Algheresi, quando aveva perso appeal, ed era oggetto di lamentele da parte di organizzatori e team, ci restituisca l'immagine di un'amministrazione regionale orientata più alla spartizione tra amici di partito che all'idea di una Regione imparziale che mira a offrire al mondo la migliore immagine possibile di se. È l'ennesima dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, dell'utilizzo delle istituzioni a fini politici. Sarà che ad Olbia ci saranno le nuove elezioni, ed era necessario rafforzare il candidato uscente portando agli olbiesi lo scalpo del Wrc?» si domanda Enrico Daga. Commenti ALGHERO - In attesa di capire se esista o no un accordo per il ritorno del rally nel 2022 ad Alghero ( sette consiglieri comunali hanno chiesto al sindaco di renderlo pubblico ), in Riviera del corallo ci si lecca le ferite per l'addio delmondiale dopo sette anni. Tra i più delusi chi, più di tutti, aveva lavorato per coronare quello che inizialmente sembrava un sogno, poi divenuto realtà, l'ex assessore provinciale e consigliere comunale Enrico Daga (). «Capisco l'imbarazzo di chi cerchi pervicacemente di giustificare lo scippo con la retorica dell'alternanza - è il commento tranciante - ma credo che, l'aver interrotto lo svolgimento di una manifestazione di rilievo mondiale portata all'apice del circuito, grazie allo sforzo e alla professionalità di istituzioni, imprese e cittadini Algheresi, quando aveva perso, ed era oggetto di lamentele da parte di organizzatori e team, ci restituisca l'immagine di un'amministrazione regionale orientata più alla spartizione tra amici di partito che all'idea di una Regione imparziale che mira a offrire al mondo la migliore immagine possibile di se. È l'ennesima dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, dell'utilizzo delle istituzioni a fini politici. Sarà che ad Olbia ci saranno le nuove elezioni, ed era necessario rafforzare il candidato uscente portando agli olbiesi lo scalpo del?» si domanda Enrico Daga.