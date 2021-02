video Cor 11:40 Il Vescovo nel Giorno dei Ricordo: immagini



Questa mattina le celebrazioni ad Alghero in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell´esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Presenti le massime autorità politiche e militari in occasione della messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino. Le immagini