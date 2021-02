Porto Torres: tre nuove opportunità di lavoro

9/2/2021 «Nuovo contratto per il Corpo forestale» Ieri mattina, gli assessori regionali del Personale Valeria Satta e della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis hanno partecipato (in videoconferenza) al primo tavolo di contrattazione separata con le sigle sindacali per esporre gli indirizzi da approvare in Giunta regionale prima degli incontri per il nuovo contratto regionale del Corpo forestale davanti al Coran