Scuole infanzia Cagliari: iscrizioni prorogate

A conclusione dell'iter amministrativo, è specificato nell'avviso, il dirigente del Servizio approverà con apposito atto le graduatorie relative agli alunni delle cinque scuole dell'infanzia comunali, che verranno pubblicate nelle sedi delle scuole, nelle Circoscrizioni, sull’Albo Pretorio, all'Urp e sul sito internet istituzionale del Comune per quindici giorni. Entro lo stesso termine, potranno essere presentate eventuali richieste di riesame. Per ulteriori informazioni, si può contattare l'Ufficio Pubblica istruzione inviando una e-mail all'indirizzo web pubblicaistruzione@comune.cagliari.it o telefonare ai numeri 070/6776437 o 070/6777041. Commenti CAGLIARI - Sono riaperti fino a domenica 28 febbraio i termini per le iscrizioni e riammissioni alle Scuole dell'infanzia comunali di Cagliari, anno scolastico 2021-2022. A disporlo, la determinazione n.834/2021 a firma del dirigente del Servizio Pubblica istruzione, in considerazione delle complicazioni segnalate dagli utenti per ottenere il Sistema pubblico di identità digitale dai provider autorizzati. Confermate, invece, le modalità indicate nell'avviso precedentemente approvato per la presentazione delle domande esclusivamente on-line.Le cinque strutture interessate (tutte aperte dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16) sono la Scuola dell'infanzia “Medaglia miracolosa”, nella piazza omonima (capacità ricettiva 140 bambini); la “San Giuseppe artigiano”, in Via Dei Cavalleggeri (ventotto bambini); “Via Canelles”, in Via Canelles 89 (ventotto); “Caduti Grande guerra”, in Via Italia 6 (168 bambini); “Via Raffaello Sanzio”, nell'omonima via (140). Le domande dovranno essere presentate tramite modalità di istanza on-line attraverso il sito internet istituzionale del Comune di Cagliari.A conclusione dell'iter amministrativo, è specificato nell'avviso, il dirigente del Servizio approverà con apposito atto le graduatorie relative agli alunni delle cinque scuole dell'infanzia comunali, che verranno pubblicate nelle sedi delle scuole, nelle Circoscrizioni, sull’Albo Pretorio, all'Urp e sul sito internet istituzionale del Comune per quindici giorni. Entro lo stesso termine, potranno essere presentate eventuali richieste di riesame. Per ulteriori informazioni, si può contattare l'Ufficio Pubblica istruzione inviando una e-mail all'indirizzo web pubblicaistruzione@comune.cagliari.it o telefonare ai numeri 070/6776437 o 070/6777041.