Mascherati svaligiano Quintilio

La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorvegliaza a circuito chiuso installate nel locale, e non è escluso che le immagini non possano tornare utili agli inquirenti nel tentativo d'individuare i responsabili. Il furto, infatti, è stato regolarmente denunciato alle forze dell'ordine. Commenti ALGHERO - Non c'è pace ad Alghero, dove con cadenza quotidiana si segnalano furti ai danni di attività commerciali, bar e abitazioni private. La scorsa notte i malviventi hanno preso di mira il bar-griglieria. Il colpo qualche minuto dopo le ore 21, in due diverse fasi.I malviventi, almeno due col viso coperto dalla mascherina, hanno forzato un portellone d'ingresso del locale ed una volta fatta irruzione all'interno hanno rovistato negli scaffali: con tutta calma hanno caricato sull'auto numerose casse di vino ed il registratore di cassa.La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorvegliaza a circuito chiuso installate nel locale, e non è escluso che le immagini non possano tornare utili agli inquirenti nel tentativo d'individuare i responsabili. Il furto, infatti, è stato regolarmente denunciato alle forze dell'ordine.