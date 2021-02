Red 18:04 Non da la precedenza: schianto ad Alghero Una mancata precedenza sarebbe all´origine dello scontro tra un´Opel Corsa e una Fiat Punto all´incrocio tra Via Leonardo da Vinci e Via Carrabuffas. L´incidente si è registrato attorno alle 16.30



ALGHERO - Una mancata precedenza sarebbe all'origine dello scontro tra un'Opel Corsa e una Fiat Punto all'incrocio tra Via Leonardo da Vinci e Via Carrabuffas, ad Alghero. L'incidente si è registrato attorno alle 16.30 di oggi (giovedì). Pronto l'intervento del personale medico del 118, che hanno accompagnato una delle persone coinvolte nell'incidente al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso.