Covid-19: positivi in calo a Tempio

Come sempre, ma soprattutto in questi giorni di Carnevale, il sindaco Gianni Addis ricorda ai suoi concittadini, per il bene di tutti, di essere estremamente prudenti, di rispettare i divieti e di osservare sempre tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani. «Vanificare questi risultati - sottolinea il primo cittadino - significherebbe non solo pregiudicare la salute di tutti, ma anche arrecare danno alle tantissime attività commerciali, produttive ed economiche già gravemente provate dagli effetti della pandemia e che, con estrema difficoltà, stanno tentando di risollevarsi». TEMPIO – Rispetto all'ultimo aggiornamento di una settimana fa [LEGGI] ieri (venerdì), a Tempio Pausania, si sono registrati cinque nuovi casi di positività, mentre sono ventinove le persone guarite. Il numero complessivo è di trentanove positivi al Covid-19, mentre otto giorni fa erano sessantatre. C'è quindi un evidente rallentamento della curva dei contagi e questo dato così confortante, è segno che i comportamenti responsabili e attenti servono a contrastare la diffusione del virus.Sono invece otto i soggetti posti in quarantena (+ due rispetto all'ultima comunicazione) in quanto entrati in contatto stretto con positivi. I dati sono quelli presenti nella piattaforma “Gestione casi e contatti Covid-19”, attivata dalla Regione autonoma della Sardegna e dove i Servizi di Igiene pubblica inseriscono le informazioni in tempo reale quando ricevono i dati dal laboratorio che processa i tamponi.Come sempre, ma soprattutto in questi giorni di Carnevale, il sindaco Gianni Addis ricorda ai suoi concittadini, per il bene di tutti, di essere estremamente prudenti, di rispettare i divieti e di osservare sempre tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani. «Vanificare questi risultati - sottolinea il primo cittadino - significherebbe non solo pregiudicare la salute di tutti, ma anche arrecare danno alle tantissime attività commerciali, produttive ed economiche già gravemente provate dagli effetti della pandemia e che, con estrema difficoltà, stanno tentando di risollevarsi».