Viola i domiciliari: 36enne a Bancali

OLBIA - Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania a carico un 36enne olbiese. L’uomo, già noto alle Forze dell'ordine, affidato ai Servizi sociali, attualmente stava scontando una lunga condanna comminatagli in via definitiva per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.



Tuttavia, il 36enne, al quale era stata concessa una misura alternativa alla detenzione, si è reso protagonista di una serie di violazioni alla prescrizioni previste ragion per cui, in seguito alle conseguenti segnalazioni a suo carico, si è visto revocato dall’Ufficio di Sorveglianza di Sassari il regime alternativo alla detenzione. I poliziotti lo ha localizzato a casa dei suoi genitori.



La sua posizione si è ulteriormente aggravata quando, nelle fasi dell’esecuzione dell’arresto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione, trovando inequivocabili prove a suo carico circa alcuni furti consumati di recente a Olbia in abitazioni private ed esercizi commerciali. Dopo le formalità di rito, l'olbiese è stato accompagnato nel carcere sassarese di Bancali dove dovrebbe rimanere fino al termine della sua condanna.