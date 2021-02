Red 15:06 Covid-19: 31 positivi di Porto Torres Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, si registra un netto miglioramento nella cittadina turritana (- dieci positivi in meno rispetto a inizio settimana. Dieci le persone quarantena



PORTO TORRES – Dati ancora in miglioramento a Porto Torres per quanto riguarda l'epidemia sanitaria da Covid-19. Al momento, secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, le persone positive al Coronavirus sono trentuno.



Lunedì 8 febbraio erano dieci in più [LEGGI]. Di questi, uno solo è ricoverato in strutture ospedaliere. Scendono a dieci (- sette) le persone in stato di quarantena, secondo i dati comunicati dall'Ats all'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Mulas.