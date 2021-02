Red 18:18 Festa fuori orario: chiuso circolo algherese Durante i controlli della scorsa settimana, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza hanno sanzionato e chiuso per cinque un circolo ricreativo, già sanzionato per la stessa di violazione di illecito amministrativo dalla locale Finanza, nel quale, oltre l’orario consentito, si stava svolgendo una festa privata



ALGHERO - Prosegue l’attività di contenimento e di contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 e i servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori, di divieto di assembramento e disturbo alla quiete delle persone, con particolare attenzione al centro cittadino. Durante la scorsa settimana, in relazione al possibile incremento di assembramenti dovuti al periodo carnevalesco soprattutto nelle principali piazze e centri di ritrovo con eventuale mancato rispetto delle misure restrittive all’interno e vicino ai locali pubblici, è stato disposto un piano interforze provinciale con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, che è stato esteso a tutto il territorio provinciale.

