Auto contro albero: algherese al pronto soccorso

ALGHERO – Attorno alle 18 di oggi (lunedì), mentre percorreva Via Giovanni XXIII, all'altezza del Parco Tarragona, una Fiat Panda ha finito la sua corsa contro un albero. Ancora da accertare le cause dell'incidente.



Pronto l'intervento del persone medico del 118, che ha accompagnato il conducente, ferito in modo lieve, al locale Pronto soccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero (che hanno messo in sicurezza la zona) e gli agenti della Polizia locale (che hanno effettuato i rilievi del caso).