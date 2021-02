Red 12:34 Ospedale Ittiri: 296mila euro dalla Regione «Aggiudicati i lavori per recupero e ristrutturazione. Il presidio sanitario sarà riammodernato per offrire un miglior servizio ai cittadini», annuncia il presidente del Consiglio regionale Michele Pais







«Con determina dell’Ats, sono stati aggiudicati i lavori per il recupero, ristrutturazione e riqualificazione della struttura sanitaria che ospiterà La Casa della salute dell’Ospedale di comunità di Ittiri. Con un intervento di 296mila euro - prosegue il presidente della massima assise isolana - si realizzeranno opere edili, verrà messo a norma l’impianto elettrico, adeguato l’impianto antincendio di rivelazione fumi e l’impianto idranti».



«I tempi previsti per il completamento dell’opera saranno di circa tre mesi e l’importante presidio sanitario territoriale tornerà quanto prima ad essere fruibile dai residenti, offrendo un importante servizio che la comunità Ittirese attendeva da anni - sottolinea con soddisfazione Pais, che conclude - Il lavoro e l’impegno nell’affrontare l’emergenza pandemica del Covid-19 non ha fatto desistere il presidente Christian Solinas e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu dagli impegni assunti con le comunità locali al fine di migliorare complessivamente il servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di avere una sanità più vicina ai cittadini».



Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais Commenti ITTIRI - «Il presidio sanitario di Ittiri sarà riammodernato per offrire un miglior servizio ai cittadini». Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.«Con determina dell’Ats, sono stati aggiudicati i lavori per il recupero, ristrutturazione e riqualificazione della struttura sanitaria che ospiterà La Casa della salute dell’Ospedale di comunità di Ittiri. Con un intervento di 296mila euro - prosegue il presidente della massima assise isolana - si realizzeranno opere edili, verrà messo a norma l’impianto elettrico, adeguato l’impianto antincendio di rivelazione fumi e l’impianto idranti».«I tempi previsti per il completamento dell’opera saranno di circa tre mesi e l’importante presidio sanitario territoriale tornerà quanto prima ad essere fruibile dai residenti, offrendo un importante servizio che la comunità Ittirese attendeva da anni - sottolinea con soddisfazione Pais, che conclude - Il lavoro e l’impegno nell’affrontare l’emergenza pandemica del Covid-19 non ha fatto desistere il presidente Christian Solinas e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu dagli impegni assunti con le comunità locali al fine di migliorare complessivamente il servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di avere una sanità più vicina ai cittadini».Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais