Barracelli: candidature per il nuovo capitano

ALGHERO - Avviata la procedura che dovrà portare alla designazione del nuovo capitano della Compagnia barracellare di Alghero per il prossimo triennio, di imminente scadenza. In questi giorni, è stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’avviso pubblico rivolto ai componenti della Compagnia e a chi ne avesse i requisiti per proporre la propria candidatura. Stupisce che pe presentare la propria candidatura, corredata dagli eventuali titoli e attestazioni, ci siano appena quattro giorni, entro sabato 20 febbraio.



I requisiti sono quelli previsti dagli articoli 10 e 13 del “Regolamento sull’organizzazione e funzionamento della Compagnia barracellare”, approvato con delibera del Consiglio comunale. Tra i candidati, dovrà scaturire, su indicazione dell’Assemblea dei componenti della Compagnia, una terna di nomi da sottoporre al Consiglio comunale, cui spetterà l’ultima parola tramite voto a scrutinio segreto. I candidati dovranno possedere, oltre ai requisiti di carattere generale previsti all’art.10, anche i requisiti specifici: diploma di scuola media superiore; aver compiuto il 25esimo anno di età e non avere superato il 65esimo; aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni; possedere documentata esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia barracellare è chiamata ad operare; essere documentato sulla legislazione in materia di barracellato, salvaguardia ambientale, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.



Si potrà prescindere solo al superamento del 65esimo anno di età, e per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale nei corpi della Forestale, Polizia di Stato, Forze armate o abbia già svolto la funzione di capitano dei Barracelli. «In questi anni, la Compagnia ha svolto un ruolo fondamentale per la città con diverse attività messe in campo su più fronti e con innumerevoli attività anche di aggiornamento professionale, svolte anche grazie alla nuova sede inaugurata nel mese di giugno 2019 - spiega l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis, convinto che - la crescita avviata già da tempo della Compagnia barracellare possa proseguire e che questo momento di grande coinvolgimento democratico che vede la massima partecipazione di tutti».



Nella foto: il capitano uscente Riccardo Paddeu