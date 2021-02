Cor 11:23 Lega sferzante coi «dissidenti»

«Basta con le ambizioni personali» Il coordinamento algherese della Lega interviene sulla crisi politica in cui è sprofondata la maggioranza e l´amministrazione e avverte gli alleati «dissidenti»: serve la maggiore responsabilità, la città merita molto di più che affanni pretestuosi







Il coordinamento algherese della Lega guidato da Monica Chessa, riunitosi nei giorni scorsi alla presenza del coordinatore provinciale Lorenzoni ed il responsabile dell’organizzazione Cubeddu, interviene sulla crisi politica in cui è sprofondata la maggioranza e l'amministrazione di Alghero, esprimendo il pieno sostegno a Mario Conoci ma reclamando «un’azione di responsabilità in modo da placare questo marasma e dare certezze e soluzioni al cittadino algherese, così come promesso in campagna elettorale nel rispetto del mandato conferitoci dagli elettori». Il chiaro riferimento ai dissidenti è ai gruppi di Forza Italia, all'Udc ai consiglieri del gruppo Misto e alla segreteria cittadina del Psd'Az, tutti molto critici sull'andamento dell'esperienza amministrativa.



«I problemi che in questi giorni stanno caratterizzando lo scenario politico locale sono ormai diventati un rischio ricco di criticità che vanno dissipate con urgenza, onde evitare una crisi senza ritorno. La città cerca esclusivamente certezze sulle quali fondare i passi prossimi da compiere per l’uscita dal tunnel infinito, nel quale ci ritroviamo in stallo. Pertanto il nostro partito si sta adoperando per portare un contributo fattivo che auspica soluzioni immediate» conclude la nota del coordinamento leghista.



