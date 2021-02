Cor 19:20 Vaccini anti-Covid, niente prenotazioni La denuncia arriva dai consiglieri comunali di Alghero Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore che chiedono certezze e la possibilità immediata di aprire le agende del Cup



Ats delle prenotazioni degli over 80 da vaccinare con le dosi Pfizer e Moderna è servito solo a far incavolare ancora di più i nostri anziani, presi in giro. Solo false aspettative per una popolazione anziana del nostro territorio che chiede certezze e non annunci in pompa magna. Niente prenotazioni, il CUP non ha evidentemente avuto indicazioni per aprire le agende, nonostante gli anziani telefonino al numero gratuito da rete fissa come l'azienda sanitaria sassarese aveva indicato, per prenotare il vaccino».



La denuncia arriva dai rappresentanti della lista civica "Per Alghero" Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore. «E così le loro lamentele arrivano anche a noi consiglieri comunali che con forza vogliamo esprimere il nostro e soprattutto il loro disappunto. Come noto, infatti, non più di tre giorni fa veniva reso noto attraverso la stampa che la piattaforma CUP aveva già superato il collaudo, pronta per le prenotazioni degli ultraottantenni, poi sarebbe stato il turno degli insegnanti e delle forze dell'ordine».



«Gli ottantenni vaccinandi già da oggi avrebbero dovuto avere conferma di dove e quando, compresa l'ora, gli sarebbe stato somministrato il vaccino, dapprima negli ospedali e poi, forse, negli ambulatori dei medici di famiglia e perfino nelle farmacie. Chiediamo ora certezze. E la possibilità immediata di aprire le agende del CUP, con una comunicazione chiara e fedele» conclude la nota a firma dei consiglieri comunali di Alghero Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore.



