Lo gettano nel cassonetto: cane muore ad Alghero Tra la notte di martedì e il pomeriggio di oggi, ignoti incivili hanno buttato un cagnolino ancora vivo in un cassonetto dei rifiuti lungo la strada che porta a Valverde



ALGHERO – Tra la notte di martedì e il pomeriggio di oggi (mercoledì), ignoti incivili hanno buttato un cagnolino ancora vivo in un cassonetto dei rifiuti lungo la strada che porta a Valverde. Una passante si è accorta della presenza del cucciolo e lo ha soccorso, chiamando la Polizia locale di Alghero, giunta sul posto con un veterinario.



Il cane, purtroppo, è deceduto poco dopo. Non avendo il microchip, non è stato ancora possibile risalire al suo proprietario. Intanto, gli agenti di Via Mazzini stanno effettuando le indagini del caso, per trovare il colpevole di un gesto che sta facendo molto discutere in città e sui social.