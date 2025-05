S.A. 15:20 Klass Coral batte Sennori e va a gara 3 In un Pala Manchia “caldissimo” i corallini algheresi hanno battuto l’Innovyou Sennori con il punteggio di 95-75. Gara 3 si giocherà in casa del Sennori domenica 18 Maggio



ALGHERO - La Klass Coral Alghero conquista Gara2 e porta la serie della semifinale play- off di Serie C a Gara3. In un Pala Manchia “caldissimo” i corallini algheresi hanno battuto l’Innovyou Sennori con il punteggio di 95-75. Il successo di ieri, per la Klass Coral Alghero, rappresenta un risultato importante che acquista ancora più valore se si pensa che gli avversari arrivavano ad Alghero da imbattuti nell’arco dell’intera stagione e che ora attendono in casa gli algheresi per la partita decisiva. Ma non solo. Musso e compagni nel primo anno di C sono riusciti ad arrivare oltre le migliori aspettative.



29-23, 18-23, 23-14 e 25-15 i parziali di una sfida avvincente che la Coral ha affrontato nel modo migliore, partendo bene e crescendo di quarto in quarto con una flessione nel secondo che però non ha inficiato poi sul risultato finale. Concentrazione, precisione nel tiro a canestro, difesa e un grande cuore dei corallini algheresi che non hanno deluso il numeroso pubblico che ha riempito gli spalti del palazzetto algherese in tutto l’arco della stagione. Di contro un Sennori mai domo, come ci si aspettava, che ha lottato per non concedere il successo avversario e portare la semifinale a Gara3. Ma ieri la prestazione dei ragazzi di coach Fabrizio Longano e del suo vice Matteo Contini, è stata davvero di livello.



Della Klass Coral Alghero anche il top scorer, la guardia argentina Juan Diego Sahud, autore di ben 31 punti, ben coadiuvato da Cesaraccio con 19, Capitan Musso con 14 e Fumanti con 10.

Tra le fila dell’Innovyou Sennori il più prolifico è stato Merella con 22 punti seguito da Cabras con 16 e Cordedda con 10. Ora la testa va alla “bella” che si giocherà in casa del Sennori (visto il miglior piazzamento in regular season) domenica 18 Maggio alle 18.00.



KLASS CORAL ALGHERO- INNOVYOU SENNORI 95 - 75

KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 19, Monte, Tilloca, Sahud 31, Fumanti 10, Musso V. 14, Manunza 2, Ibba, Cherchi 3, Scalise 8, Busi 8, Simula.

All.: Longano F.

INNOVYOU SENNORI: Cordedda 10, Puggioni 1, Spano, Merella 22, Cabras 16, Werlich 5, Marreu, Tola 9, Pisano 9, Piras, Hubalek 3, Fiesoli. All. Piras C.

PARZIALI: 29-23; 18-23; 23-14; 25-15.