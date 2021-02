Red 8:13 Sassari: nuovo appuntamento con Care Mercoledì 24 febbraio, dalle 15 alle 17, si terrà “Sviluppo dell’identità in rete”, il nuovo appuntamento del “Progetto Cura, accompagnamento, relazione, educazione”, organizzato dal Centro di Documentazione educativa del Comune di Sassari, in collaborazione con il Consorzio La sorgente







Il percorso "Crescendo s'impara!", a cura delle psicologhe-psicoterapeute Nicoletta Cherchi e Alessandra Scala, affronta tematiche educative, tra cui il ruolo genitoriale per la specifica fascia d'età. Le iscrizioni, da inviare via e-mail all'indirizzo web seminari.consorziolasorgente@gmail.com, saranno accolte in ordine di arrivo, fino a un massimo di venti partecipanti. Tutte le informazioni e il modulo per la domanda sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari, dove si trova anche il calendario con gli altri incontri. Commenti SASSARI - Mercoledì 24 febbraio, dalle 15 alle 17, si terrà il nuovo appuntamento del "Progetto Care-Cura, accompagnamento, relazione, educazione", organizzato dal Centro di Documentazione educativa del Comune di Sassari, in collaborazione con il Consorzio La Sorgente. All'incontro "Sviluppo dell'identità in rete", sulla piattaforma on-line "Zoom", possono partecipare le famiglie che hanno bambini in età compresa tra gli zero e i sei anni, residenti a Sassari.Il percorso "Crescendo s'impara!", a cura delle psicologhe-psicoterapeute Nicoletta Cherchi e Alessandra Scala, affronta tematiche educative, tra cui il ruolo genitoriale per la specifica fascia d'età. Le iscrizioni, da inviare via e-mail all'indirizzo web seminari.consorziolasorgente@gmail.com, saranno accolte in ordine di arrivo, fino a un massimo di venti partecipanti. Tutte le informazioni e il modulo per la domanda sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari, dove si trova anche il calendario con gli altri incontri.