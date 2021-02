Cor 9:03 Riprende l´attività chirurgica a Tempio Riprende dal prossimo 23 febbraio l’attività del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania. Soddisfatto il sindaco Gianni Addis







«È il primo segnale tangibile dell'attenzione verso il nostro Ospedale, presidio sanitario di vitale importanza per la nostra comunità e per tutto il territorio della Gallura e del Nord-Sardegna – afferma il sindaco Addis – un’attenzione da parte dei vertici dell'ATS e della Regione che abbiamo sollecitato assieme all’assessore regionale Andrea Biancareddu e ai Sindaci del nostro Distretto in più sedi e per troppo tempo e che arriva, finalmente, puntuale, dopo le recenti rassicurazioni e gli impegni assunti dal Commissario della Assl di Olbia Franco Logias, fin dal momento del suo insediamento, per far fronte alla drammatica situazione sanitaria del nostro distretto e andare incontro alle esigenze delle nostre comunità che fanno capo al Paolo Dettori».



