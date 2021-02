Covid-19: 17 guarigioni e 5 nuovi casi a Oristano

17/2/2021 Covid-19: 9 decessi e 109 nuovi casi nell´Isola Sono 302 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (nove in meno rispetto a ventiquattro ore fa), mentre sono ventinove (cinque in più) i pazienti in Terapia intensiva. 261 i guariti nelle ultime ventiquattro ore