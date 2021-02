Red 16:30 Oristano: nasce la biblioteca h24 Il primo servizio proposto nel progetto “Biblioteca, una risorsa per la comunità” è stato inaugurato ieri, con l’installazione all’esterno dei locali della biblioteca di Oristano del Box per la restituzione dei libri ventiquattro ore su ventiquattro







Nella foto: un momento dell'inaugurazione Commenti ORISTANO - Al via a Oristano “Biblioteca, una risorsa per la comunità”, il progetto finanziato dalla Fondazione con il sud, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura. Il progetto, che vede la Cooperativa studio e progetto 2 quale capofila del progetto, il Comune di Oristano e di Santa Giusta e la Fondazione Oristano quali partner, prevede molteplici attività e servizi nei diversi Comuni partner.Il primo servizio proposto è stato inaugurato ieri (giovedì), con l’installazione all’esterno dei locali della biblioteca di Oristano del Box per la restituzione dei libri ventiquattro ore su ventiquattro. «Come Amministrazione vogliamo dare un servizio in risposta alle numerosissime richieste pervenute da parte degli utenti della biblioteca, consentendo a tutti i cittadini di non essere vincolati agli orari e alle modalità di accesso contingentate alla biblioteca in questo periodo di pandemia per la restituzione dei libri», ha detto l’assessore comunale alla Cultura Massimiliano Sanna inaugurando il servizio.Il progetto consentirà di realizzare numerose attività proposte dai servizi bibliotecari aderenti fino al luglio 2022. Il progetto si inserisce in un quadro più generale di politiche per la rigenerazione urbana avviate dai Comuni di Oristano e Santa Giusta, ponendosi come obiettivo principale il rafforzamento del ruolo delle biblioteche di pubblica lettura dei due Enti locali come risorsa per la crescita delle comunità.Nella foto: un momento dell'inaugurazione