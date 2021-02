Antonio Burruni 22:30 CalcioLive: Cagliari-Torino 0-1 all´89´ E' in corso di svolgimento sul manto erboso della Sardegna arena la sfida tra rossoblu e granata, valida per la 23esima giornata del campionato di serie A. Dirige l´incontro il signor Daniele Orsato di Schio







PRIMO TEMPO. Il Torino si guadagna subito due interessanti calci di punizione, ma Belotti al 6' (altissimo) e Ansaldi un minuto dopo (a lato), non inquadrano lo specchio della porta. Al 16', su azione conseguente a un calcio piazzato, ci prova Nandez, ma anche la sua conclusione si perde sul fondo. Cinque minuti dopo, Zappa scende bene sulla destra, salta in tunnel Bremer e tocca in area per Joao Pedro, ma la difesa ospite si salva. Dopo i primi 10', i padroni di casa hanno preso campo. Al 25', ammonito Lukic. Sei minuti dopo, Nainggolan tocca per Simeone: il suo diagonale viene deviato in corner da Bremer. Al 37', percussione centrale di Marin, ma la conclusione da fuori è alta. Un minuto dopo, il Torino risponde con una combinazione Belotti-Zaza-Mandragora, con palla sull'esterno della rete. Al 44', angolo di Lykogiannis, incornata di Simeone e palla sul fondo. Non ci sarà recupero. Infatti, si va al riposo dopo 45' sullo 0-0 di partenza.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 48', giallo per Belotti, che colpisce Godin saltando di testa. Cinque minuti dopo, Nainggolan innesca Simeone in area, ma la mira è ancora sballata. Al 58', punizione di Marin, testa di Joao Pedro e Sirigu devia oltre la traversa. Tre minuti dopo, un retropassaggio rischia di beffare Sirigu: angolo. Dalla bandierina batte Marin, ma l'incornata di Godin è fuori misura. Al 63', ammonito Simeone per fallo su Ansaldi. Cinque minuti dopo, un tiro-cross di Zaza attraversa l'area e finisce in fallo laterale. Primo cambio rossoblu al 69', con Cerri che prende il posto di Simeone. Due minuti dopo, giallo per Ceppitelli, che trattiene per la maglia Lukic. A un quarto d'ora dalla fine, Torino in vantaggio con Bremer che, di testa, batte Cragno su azione d'angolo. Al 78', fuori Zaza e Lukic per Bonazzoli e Baselli. Di Francesco risponde con Pavoletti e Pereiro per Nainggolan e Ceppitelli. Tre minuti dopo, il tiro-cross di Marin sorvola la traversa. Al minuto 83', contropiede ospite, Singo serve Belotti, che calcia sul primo palo, ma Cragno salva tutto deviando in corner. Quattro minuti dopo, Zappa trattiene Belotti: ammonito. A due minuti dalla fine, Singo cede il posto a Vojvoda. Ci prova Bonazzoli, ma la conclusione rotola lentamente verso Cragno. Duncan prende il posto di Zappa.



CAGLIARI-TORINO 0-1:

CAGLIARI: Cragno, Ceppitelli (33'st Pereiro), Godin, Rugani, Zappa (43'st Duncan), Nandez, Marin, Lykogiannis, Nainggolan (33'st Pavoletti), Joao Pedro, Simeone (24'st Cerri). Allenatore Eusebio Di Francesco.

TORINO: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Singo (43'st Vojvoda), Lukic (33'st Baselli), Mandragora, Rincon, Ansaldi, Zaza (33'st Bonazzoli), Belotti. (A disposizione: Milinkovic Savic, Ujkani, Rodriguez, Gojak, Lyanco, Verdi). Allenatore Davide Nicola.

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio.

