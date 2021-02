Red 21:08 Spazio giovani: parte Fab lab Con la donazione di una stampante 3d da parte di Alfonso Canfora, parte il progetto della piccola officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale







«Insieme ad un amico apriamo una finestra verso il futuro della cittadinanza oristanese e della provincia – ha detto Canfora, consegnando la stampante a Zedda e al coordinatore dello Spazio giovani Antonio Ricciu - Ho deciso di donare e installare con il mio tecnico di fiducia Massimo Ariu una stampante 3d con annessi accessori e software, e metteremo a disposizione della cooperativa che gestisce lo Spazio giovani le nostre conoscenze, perché vediamo nel centro un trampolino di lancio per la creatività e l'apprendimento dei giovani. Da questo passo, lo Spazio giovani può divenire un Fab lab completo a tutti gli effetti che realizza sogni, sforna talenti e trasforma idee in realtà da inserire nel mondo del lavoro. Così i giovani avranno la possibilità di sviluppare le loro idee scavalcando i limiti della fattibilità e della conoscenza».



«Il Centro di aggregazione giovanile di Sa Rodia è un luogo d’incontro e condivisione tra giovani in cui si possono sperimentare nuovi modi per stare insieme, facendo esperienze e collaborando attivamente per la buona riuscita delle iniziative e dei progetti, anche di quelli che vengono proposti direttamente dagli utenti – sottolinea Ricciu - Il Centro vuole essere un luogo privilegiato per lo scambio di esperienze tramite attività di natura teorico-pratica trasversali a diverse materie e/o settori tematici d’interesse giovanile, tra i quali l’utilizzo delle nuove tecnologie. Il Fab lab è generalmente dotato di una serie di strumenti computerizzati in grado di realizzare, in maniera flessibile e semi-automatica, un'ampia gamma di oggetti». La donazione della stampante è complementare alla dotazione tecnologica già presente nel Centro e si qualifica come elemento fondamentale per potenziare le opportunità di apprendere nuovi contenuti, fare innovazione e acquisire dimestichezza con il mondo dell’informatica e della robotica.



