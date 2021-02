A.B. 8:04 «Luna rossa orgoglio per la Sardegna» Così, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha commentato il trionfo in Prada Cup dell´imbarcazione italiana, che ha battuto 7-1 i britannici del Team Ineos, guadagnando il pass per la finale di America´s Cup, dove affronterà Team New Zealand







Così, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha commentato il trionfo in Prada Cup dell'imbarcazione italiana, che ha battuto 7-1 i britannici del Team Ineos, guadagnando il pass per la finale di America's Cup, dove affronterà Team New Zealand. Il governatore dell'Isola ha ricordato il lavoro portato avanti a tutti i livelli istituzionali per consentire il ritorno dell’equipaggio azzurro nelle acque sarde proprio in vista della Coppa America.



Un ritorno, evidenzia Solinas, che è stato motivo di orgoglio per tutta la Sardegna. «Vedere sventolare i Quatto Mori nel golfo di Hauraki, a Auckland, dopo una meritata vittoria, è stato l’epilogo più bello, il miglior auspicio per Luna rossa, ma anche per la Sardegna, perché spinta dal vento favorevole possa veleggiare verso la ripresa». Commenti CAGLIARI - «Abbiamo assistito a un evento straordinario, che è frutto del lavoro di un team sportivo d'eccezione, una vittoria che sentiamo profondamente anche nostra. A Luna rossa, che nel corso di questi difficili mesi ha continuato ad allenarsi a Cagliari mostrando tecnica, abilità e amore per il mare sardo, vanno i nostri più sinceri auguri, nell’auspicio di arrivare al traguardo finale con la stessa grinta».Così, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha commentato il trionfo in Prada Cup dell'imbarcazione italiana, che ha battuto 7-1 i britannici del Team Ineos, guadagnando il pass per la finale di America's Cup, dove affronterà Team New Zealand. Il governatore dell'Isola ha ricordato il lavoro portato avanti a tutti i livelli istituzionali per consentire il ritorno dell’equipaggio azzurro nelle acque sarde proprio in vista della Coppa America.Un ritorno, evidenzia Solinas, che è stato motivo di orgoglio per tutta la Sardegna. «Vedere sventolare i Quatto Mori nel golfo di Hauraki, a Auckland, dopo una meritata vittoria, è stato l’epilogo più bello, il miglior auspicio per Luna rossa, ma anche per la Sardegna, perché spinta dal vento favorevole possa veleggiare verso la ripresa».