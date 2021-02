Red 9:36 Alberi pericolanti: interventi a Santa Maria la Palma Modifica della viabilità per lavori di messa in sicurezza delle alberate pericolanti in Via Zirra, nella borgata algherese







L’utilizzo dei servizi e delle attività sulla via sarà garantito dai movieri della ditta che vigileranno i passaggi. «Il disaggio durerà qualche giorno – annuncia l'assessore comunale alla Viabilità e traffico Emiliano Piras - ma questi lavori sono resi necessari per la pericolosità accertata delle alberate». Commenti ALGHERO – Sono iniziati questa mattina (lunedì), alle 8.30, i lavori per la messa in sicurezza delle alberate stradali pericolanti, nel viale principale di ingresso della borgata di Santa Maria la Palma. La strada è stata chiusa all'altezza della Cantina sociale.L'ingresso alla borgata algherese sarà garantito da viabilità alternativa. Due le possibilità: o la 55 bis direzione Porto Ferro a destra su Via Aspromonte (ex centro vitelli) e su Via Sila; o la Strada statale 291 direzione Sassari a sinistra sulla strada di Monte Pedrosu e su Via Ozieri.L’utilizzo dei servizi e delle attività sulla via sarà garantito dai movieri della ditta che vigileranno i passaggi. «Il disaggio durerà qualche giorno – annuncia l'assessore comunale alla Viabilità e traffico Emiliano Piras - ma questi lavori sono resi necessari per la pericolosità accertata delle alberate».