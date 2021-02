Red 19:03 In auto fuori orario: sanzioni a Bonorva Sei persone sono state sanzionate in Piazza Sant´Antionio per le violazioni in materia di misure anti Covid-19, perchè, senza valido motivo, si sono spostati in orario non consentito



BONORVA A Bonorva, nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato due autovetture in Piazza Sant'Antonio. Le sei persone a bordo sono state sanzionate per le violazioni in materia di misure anti Covid-19, perchè, senza valido motivo, si sono spostati in orario non consentito. Inoltre, il conducente di uno dei veicoli è stato deferito in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico. Per questo, gli è stata ritirata la patente e il mezzo è stato affidato a un'altra persona idonea alla guida.