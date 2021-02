Red 23:16 Strattona la guardia medica: denunciato 69enne Alla richiesta del dottore di indossare la mascherina prima dell´ingresso, si è rifiutato e strattonandolo per un braccio ha proferito minacce nei suoi confronti. Successivamente, ha parcheggiato la sua autovettura davanti al cancello impedendo al medico la possibilità d´uscire in caso d´emergenza



BURGOS – Sabato, attorno alle 19, un 69enne si è presentato nella sede della Guardia medica di Burgos, in Via Pio IX, chiedendo di essere sottoposto a controllo. Alla richiesta del dottore di indossare la mascherina prima dell'ingresso, si è rifiutato e strattonandolo per un braccio ha proferito minacce nei suoi confronti.



Successivamente, ha parcheggiato la sua autovettura davanti al cancello impedendo al medico la possibilità d'uscire in caso d'emergenza. Lo stesso medico ha quindi chiamato i Carabinieri della Stazione di Bono, giunti sul posto con i colleghi della Stazione di Benetutti. I militari hanno localizzato l’anziano nella sua abitazione e lo hanno deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.