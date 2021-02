Cor 12:15 Forti dubbi sul Parco Tarragona Sette consiglieri comunali di Alghero si rivolgono alla Segretaria generale per chiederle di fare le opportune verifiche sulla gara per l’affidamento in gestione del Parco Tarragona. La contemporaneità tra affidamento e riqualificazione ingenera dubbi e forti perplessità



dott.ssa Giovanna Solinas, Segretario generale del Comune di Alghero in relazione alla gara per l’affidamento in gestione del Parco Tarragona, per chiederle di fare le opportune verifiche e, se necessario, provvedere all’annullamento in autotutela degli atti di gara per riproporla eventualmente una volta reso più chiaro il punto di partenza sulle condizioni del bene da affidare in concessione.



Numerose le perplessità manifestate dai consiglieri comunali Cacciotto, Bruno, Sartore, Pirisi, Piras, Esposito e Di Nolfo nelle more dell’espletamento della gara e nei lavori affidati per la manutenzione del bene pubblico. Come evidenziato nel dettagliato documento protocollato a Porta Terra, infatti, si sottolinea soprattutto l'anomala contemporaneità dell'iter per l'affidamento della gestione del parco e la pubblicazione di numerosi procedimenti per la riqualificazione dello stesso. Il tutto, all'insaputa dei potenziali concorrenti per la gara di affidamento della struttura pubblica.



I consiglieri pertanto, oltre ad evidenziare tutta una serie di ipotetiche anomalie sul ricorso continuativo alle procedure di affidamento diretto e la motivazione alla base degli stessi, «domandano alla segretaria se sia possibile indire una gara per la concessione e relativa gestione del Parco e, contestualmente, maturata l’intenzione di migliorare le condizioni dello stesso parco oggetto della gara, non darne alcuna pubblicità né con atti della pubblica amministrazione e né dando risalto della notizia attraverso gli organi di stampa».



Nella foto: Giovanna Solinas e Mario Conoci Commenti ALGHERO - I Consiglieri comunali del Centrosinistra scrivono allaGiovanna Solinas, Segretario generale del Comune di Alghero in relazione alla gara per l’affidamento in gestione del Parco Tarragona, per chiederle di fare le opportune verifiche e, se necessario, provvedere all’annullamento in autotutela degli atti di gara per riproporla eventualmente una volta reso più chiaro il punto di partenza sulle condizioni del bene da affidare in concessione.Numerose le perplessità manifestate dai consiglieri comunali Cacciotto, Bruno, Sartore, Pirisi, Piras, Esposito e Di Nolfo nelle more dell’espletamento della gara e nei lavori affidati per la manutenzione del bene pubblico. Come evidenziato nel dettagliato documento protocollato a Porta Terra, infatti, si sottolinea soprattutto l'anomala contemporaneità dell'iter per l'affidamento della gestione del parco e la pubblicazione di numerosi procedimenti per la riqualificazione dello stesso. Il tutto, all'insaputa dei potenziali concorrenti per la gara di affidamento della struttura pubblica.I consiglieri pertanto, oltre ad evidenziare tutta una serie di ipotetiche anomalie sul ricorso continuativo alle procedure di affidamento diretto e la motivazione alla base degli stessi, «domandano alla segretaria se sia possibile indire una gara per la concessione e relativa gestione del Parco e, contestualmente, maturata l’intenzione di migliorare le condizioni dello stesso parco oggetto della gara, non darne alcuna pubblicità né con atti della pubblica amministrazione e né dando risalto della notizia attraverso gli organi di stampa».Nella foto: Giovanna Solinas e Mario Conoci