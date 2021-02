Cor 11:32 Auto nel canalone, elisoccorso a Uta Pauroso incidente sulla pedemontana della Strada Provinciale 2 che dal centro di Uta va in direzione Carbonia. Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco di Cagliari e del 118



CAGLIARI - Pauroso incidente questa mattina (martedì) sulla pedemontana sulla Strada Provinciale 2 che dal centro di Uta va in direzione Carbonia. Una donna, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata ribaltandosi in un canalone. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco di Cagliari, che hanno estratto la donna dalle lamiere affidandola alle cure del 118. La donna è stata trasportata al pronto soccorso con l'ausilio dell'elisoccorso.