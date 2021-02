M.P. 13:39 Tennis Club Porto Torres, Caria presidente Caria sarà coadiuvato da un nuovo Direttivo formato dai nuovi consiglieri Maria Orecchioni e Costantino Borra, con le conferme di Salvatore Manunta, Eugenio Proli, Silvio Cambula, Roberto Pia, Giovanni Uleri e Paolino Cossu







«Allora la nostra associazione aveva un numero di soci che non superava le quaranta unità, un circolo senza una scuola tennis – sottolinea il neopresidente - Dal 1994, il circolo si è spostato in una struttura comunale all’interno della cittadella sportiva e, da quel momento, è stata una crescita in maniera esponenziale». Con Foddai e il supporto dei consigli direttivi che si sono succeduti, la cittadella sportiva che ospita il Tc Porto Torres, ha iniziato un percorso di trasformazione in cui sono stati costruiti due nuovi campi, rifatte le superfici dei quattro campi, realizzata la nuova club house e la copertura dei campi 3 e 4.



Inoltre, l’illuminazione a led, il software di prenotazione e undici edizioni del torneo internazionale, fino ad arrivare nel 2021 con un numero di tesserati che sfiora le 250 unità. Stefano Caria sarà coadiuvato da un nuovo Direttivo formato dai nuovi consiglieri Maria Orecchioni e Costantino Borra, con le conferme di Salvatore Manunta, Eugenio Proli, Silvio Cambula, Roberto Pia, Giovanni Uleri e Paolino Cossu.



