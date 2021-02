Red 10:03 Porto Torres: Casa delle associazioni gratis La Giunta comunale di Porto Torres ha disposto che, nel 2021, il volontariato non dovrà pagare alcun canone di locazione per utilizzare la Casa delle Associazioni, in Via Principe di Piemonte







Il provvedimento è stato adottato su richiesta della Consulta del volontariato, ed è fondata su due motivazioni: da un lato, a causa delle misure di prevenzione dal Covid-19 si è ridotta la possibilità di utilizzare lo stabile per le attività associative; dall'altro, molti organismi non avrebbero in questo momento i fondi necessari per sostenere la spesa. «Con questa scelta siamo venuti incontro alle esigenze di chi tutti i giorni è vicino ai più deboli», spiegano gli assessori comunali alle Politiche sociali Simona Fois e al Bilancio Alessandro Carta.



«E' un periodo fuori dall'ordinario e il Comune deve utilizzare ogni strumento possibile per sostenere il volontariato. La Casa delle associazioni è un patrimonio morale di questa città – proseguono Fois e Carta - e chi vi opera rappresenta un pezzo importante dello Stato sociale». La Giunta comunale ha allo studio altri provvedimenti per sostenere il mondo dell'associazionismo nell'affrontare l'emergenza Coronavirus.