Cor 15:40 Legge 20, Porto Torres anticipa i contributi Questo è stato possibile grazie alla richiesta presentata alla Regione di utilizzare le economie per garantire la continuità del servizio. In questo modo non sarà necessario aspettare lo stanziamento regionale







Le somme saranno erogate dal 1° marzo. La legge 20 del 1997 è lo strumento che prevede provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. A Porto Torres sono circa 150 gli utenti che beneficiano di questo sussidio. Si tratta di cittadini affetti da schizofrenia, autismo o altre tipologie di disturbo psichico.



Il contributo viene calcolato in base al reddito del richiedente o della sua famiglia. Per la sua patologia il beneficiario deve essere seguito dal servizio della Tutela della salute mentale dei disabili psichici, dal servizio Materno infantile, dal Consultorio familiare o dalla Neuropsichiatria infantile dell'azienda ASL.