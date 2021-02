Variante inglese: a Bono due giornate di screening

22:03 Covid a Olbia: niente didattica in presenza in alcune scuole Da domani, niente didattica in presenza in alcune scuole della città, dove alcune persone sono risultate positive al Covid-19. Le scuole interessate sono le primarie di Via Vignola e di Via Vicenza, la media di Via Veronese e la scuola dell’infanzia Sacra Famiglia