Cagliari: Truzzu riceve il comandante Frezza

Nella foto: Paolo Truzzu tra Francesco Orrù e Marco Frezza Commenti CAGLIARI – Ieri mattina (mercoledì), il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha ricevuto nel suo ufficio, al secondo piano del Palazzo Civico di Via Roma, il nuovo comandante regionale dei Vigili del fuoco Marco Frezza, che è stato accompagnato dal comandante provinciale di Cagliari Francesco Orrù. Durante l'incontro, il primo cittadino ha dato il benvenuto al responsabile regionale dei Vigili del fuoco, che ha preso servizio in città, in arrivo da Torino, poco più di un mese fa.Frezza ha accolto con piacere l'augurio di buon lavoro fatto da parte di Truzzu e ha rinnovato lo spirito di collaborazione del Corpo dei Vigili del fuoco con l'Amministrazione comunale e in generale con tutta la città. La visita si è conclusa con l'auspicio di un nuovo incontro per mettere a punto le eventuali criticità da affrontare in maniera congiunta e con la stretta di mano sotto il Gonfalone.Nella foto: Paolo Truzzu tra Francesco Orrù e Marco Frezza