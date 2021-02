Red 19:00 Alghero, Sassari e Porto Torres: una rete tra i Comuni «L´idea della costituzione di una rete e di un coordinamento tra le assemblee in un momento fondamentale in cui si parla e ci si confronta in merito alla nascita della Città metropolitana riteniamo possa dare un contributo utile a tutta la classe politica e dirigente dei comuni interessati», hanno dichiarato i presidenti dei Consiglio comunali Lelle Salvatore, Maurilio Murru e Franco Satta







Nella foto: Franco Satta, Maurilio Murru e Lelle Salvatore Commenti ALGHERO – A Sassari, negli uffici del Palazzo Ducale, il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru, ha incontrato gli omologhi di Alghero Lelle Salvatore e di Porto Torres Franco Satta. Durante il confronto è emersa chiaramente l'unità di intenti di rafforzare il dialogo tra i territori anche attraverso gli scambi di idee e di informazioni tra i presidenti, che sono i rappresentanti dei rispettivi Consigli comunali.Non solo interazioni di carattere tecnico, ma anche ragionamenti e idee utili per il futuro. In prospettiva, è apparsa molto interessante, non appena sarà possibile, l'idea di promuovere incontri tra i consiglieri comunali dei diversi Comuni.L'idea condivisa è quella di incontrarsi in location speciali, come i Parchi o borgate, come l'Argentiera, Porto Conte e l'Asinara, soprattutto per avviare confronti sui temi della conservazione dell'ambiente, sul recupero e la tutela del patrimonio immobiliare pubblico, sullo sviluppo sostenibile e sul turismo. «L'idea della costituzione di una rete e di un coordinamento tra le assemblee in un momento fondamentale in cui si parla e ci si confronta in merito alla nascita della Città metropolitana riteniamo possa dare un contributo utile a tutta la classe politica e dirigente dei comuni interessati», hanno dichiarato i tre presidenti al termine dell'incontro.Nella foto: Franco Satta, Maurilio Murru e Lelle Salvatore