Lavoro: nuove occasioni ad Alghero

ALGHERO – Nuove opportunità di lavoro nel territorio comunale algherese. In città si cercano un tirocinante addetto alla contabilità, un tirocinante commesso di negozio e due cuochi di ristorante. Inoltre, nella vicina Villanova Monteleone, si assumono per un cantiere comunale un muratore, un manovale edile e un elettricista nell'ambito di un cantiere comunale. Tutto le informazioni si possono richiede nel Centro di primo impiego di Alghero. Negli stessi uffici, si possono avere informazioni sull'elenco provvisorio approvato in relazione a un Cantiere comunale per Alghero.