Picchia un ragazzino: minorenne nei guai

OLBIA - Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia, dopo la denuncia presentata dai genitori di un minorenne, hanno denunciato in stato di libertà un altro minore, qualche anno più grande, per un’aggressione e le conseguenti lesioni causate al più giovane. La vittima stava giocando con alcuni coetanei nello “Skate park” di Via Nanni, quando è stato avvicinato dall'altro ragazzo che, spalleggiato da alcuni amici, lo ha aggredito fisicamente dopo una discussione nata per futili motivi e già iniziata nei giorni precedenti.



Dopo un vano tentativo di fuga in bicicletta, il più giovane è stato raggiunto e percosso, riportando la frattura a un braccio e contusioni varie. Gli agenti della Polizia, dopo aver raccolto le testimonianze degli altri ragazzi presenti, hanno ricostruito l’esatta dinamica del fatto, individuato l’aggressore e accertato le responsabilità del ragazzo più grande.