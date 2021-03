Red 11:36 Roncola e marijuana in auto: doppia denuncia Il deferimento è scattato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, mentre la segnalazione alla Prefettura è dovuta alla detenzione di stupefacenti per uso personale. Per entrambi, anche la sanzione amministrativa per inosservanza misure di contenimento da contagio da Covid-19



NURRI - I Carabinieri della Stazione di Nurri, nell’ambito dell’attività preventiva a tutela della pubblica sicurezza, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 28enne automobilista cagliaritano per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, perchè trovato in possesso di una roncola occultata nel bagagliaio. I militari hanno anche segnalato alla Prefettura il passeggero del veicolo, un 26enne di Quartucciu, per detenzione illecita per uso personale di alcuni grammi di marijuana in un involucro di plastica. Inoltre, a entrambi è stata contestata la violazione dell’obbligo di indossare le mascherine, in quanto sorpresi senza i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.