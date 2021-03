video Cor 12:10 Crisi, la Vaccaro rimane in sella

Smentiti i rumors di dimissioni «Soltanto stupidaggini». L´assessore della Lega sgombra il campo dalle continue illazioni che da giorni circolano tra i partiti di maggioranza sul suo conto. L´occasione è stata la conferenza stampa di presentazione del nuovo distretto rurale in fase di costituzione ad Alghero. Le immagini



Anche il sindaco, Mario Conoci, conferma: «su questi temi Alghero si arricchisce di nuovi spunti. La primavera poi è il mese dei fiori. Ecco, è fiorita una nuova stupidaggine». Taglia corto il Primo cittadino e risponde così ai pressanti rumors che vedrebbero l'assessora della Lega pronta a "sacrificarsi" e lasciar spazio in Giunta, nel tentativo di acquietare le pericolose fibrillazioni che investono pesantemente la maggioranza algherese, alle prese con una logorante crisi da diversi mesi.

«Sono basita». Così Giorgia Vaccaro sgombra il campo dalle continue illazioni che da giorni ormai circolano con grande insistenza tra i partiti di maggioranza sul suo conto. L'occasione è stata la conferenza stampa di presentazione del nuovo distretto rurale in fase di costituzione ad Alghero.

Non è certamente un mistero, infatti, l'insofferenza mostrata nei suoi confronti (anche pubblicamente) con sempre maggior insistenza da larghi settori della coalizione che dal 2019 amministra ad Alghero. Molti alleati, infatti, ritengono il suo operato - a torto o a ragione - deficitario ed estremamente pericoloso in un momento particolarmente delicato per il territorio, attraversato da una crisi senza precedenti. Insomma, aldilà dei continui rumors sul suo conto, Giorgia Vaccaro tira dritto e continua nella sua opera: la coalizione è avvertita.