Continuità aerea: nuova proroga per sette mesi

Lo ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, al termine dell'odierna riunione in videoconferenza alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda e l'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde. «La firma della proroga, resa possibile grazie anche allo stanziamento di 25milioni di euro previsti nella legge Finanziaria appena approvata, era necessaria per dare certezze ai cittadini sulla mobilità e per tutelare l'industria turistica che rappresenta una delle principali componenti dell'economia nell'Isola», ha concluso Todde.